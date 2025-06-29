Екіпаж «Білих янголів» у Покровську потрапив під російський обстріл: постраждав поліцейський

Російські військові в прифронтовому Покровську атаковали поліцейський екіпаж «Білих янголів». В той момент правоохоронці проводили евакуацію. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Як зазначається, вранці 28 червня росіяни атакували північну частину Покровська за допомогою БПЛА «Молнія». Внаслідок удару отримали поранення троє людей. Чоловік 1983 року народження загинув, двоє інших — жінка 1997 року народження та чоловік 2004 року народження — отримали осколкові поранення.



«О 10:30 під час евакуації цих поранених до Добропільської лікарні, яку виконував екіпаж «Білих янголів», автівку було уражено ворожим дроном. В результаті обстрілу отримав поранення поліцейський інспектор СЕЗ «Білі янголи», знищено автомобіль», — йдеться у повідомленні.



Крім того, об 11:30 стався обстріл хутора Запорізький, постраждав чоловік 1956 року народження.



Також о 15:00 стався обстріл центральної частини Покровська, пошкоджено будівлю.



Раніше ми писали, що у неділю, 29 червня, російські військові вдарили по Лиману на Донеччині. Поранена сім'я з дитиною.

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