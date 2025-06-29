Російські окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: є жертва

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Вранці у неділю, 29 червня, Костянтинівка потрапила під удар російських військ. Один цивільний загинув. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«О 10:30 відбувся ворожий авіаудар ФАБ-250 з модулем УМПК по місту Костянтинівці», — зазначив він.





За словами Горбунова, внаслідок обстрілу загинула одна людина. Крім того, пошкоджено багатоквартирні будинки, торгові павільйони, залізничні колії.



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