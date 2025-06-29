Війська РФ просунулися в Малинівці — DeepState

Війська РФ просунулися у Малинівці. Фото: DeepState

Станом на початок доби 29 червня російська армія просунулась у Малинівці Запорізької області. Про це повідомляють аналітики DeepState.



«Ворог просунувся в Малинівці», — йдеться у повідомленні.



Військові аналітики ще на початку червня писали, що російські військові розпочали наступальні дії на Малинівку.





Відомо, що ця ділянка довгий час була однією з спокійних на фронті. Штурмові групи росіян розпочали наступ на Малинівку вранці 5 червня.



У DeepState зазначали, що окупанти численними групами до семи осіб проводять наступальні дії з метою зайняти Малинівку. За першу добу наступу війська РФ увійшли в сіру зону і просочилися в лісосмуги на схід від села.



Деякі росіяни рухалися прямо посеред поля, сподіваючись застати Сили оборони України зненацька. За словами українських військових, військова техніка на цьому напрямі майже не фіксується — росіяни використовують багі.



Раніше ми писали, що російські війська захопили кілька населених пунктів на Донеччині.

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