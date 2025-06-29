Росіяни вбили одного цивільного в селі Лиманської громади

Росіяни атакували село Закитне. Фото: ДСНС

Окупаційна армія РФ обстріляла село Закитне на Донеччині. Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло загиблої людини. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«У Службу порятунку надійшло повідомлення про те, що у зруйнованому через ворожий обстріл будинку в селі Закитне Лиманської громади могла перебувати людина. До місця події негайно прибули рятувальники та розпочали пошукові роботи», — йдеться у повідомленні.



Рятувальники розібрали 4 тонни зруйнованих будівельних конструкцій, виявили та вилучили фрагменти тіла, які були передані співробітникам Національної поліції для подальшої ідентифікації.





Рятувальні роботи завершено.



Раніше ми писали, що російські військові вдарили по Лиману на Донеччині. Поранена сім'я з дитиною.

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