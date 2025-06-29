Росія залучить Китай до будівництва порту та залізниці у Криму

Російські загарбники планують будувати порт та залізницю у тимчасово анексованому Криму. Так званий «голова» Криму Сергій Аксьонов ухвалив рішення щодо залучення китайського бізнесу до будівництва транспортної інфраструктури. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.
За попередніми даними, під час проведення останнього засідання Аксьонов заявив про наявність попередніх домовленостей щодо таких об'єктів:
- Керченський морський порт (Росія його активно використовує для «сірого» експорту);
- інфраструктура озера Донузлав (там розташована база російського військово-морського флоту).
Окупаційна влада Криму планує запросити потенційних китайських будівельників відвідати Крим. Серед них — China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) — одна з найбільших компаній з будівництва залізничної та транспортної магістралей.
Загальна сума капіталу оцінюється у 10 мільярдів доларів.
Раніше ми писали, що РФ наростила виробництво ракет завдяки імпорту верстатів з Китаю.
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