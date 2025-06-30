Повітряні сили назвали кількість збитих «Шахедів» і цілі удару РФ

ППО України.

У ніч на 30 червня (з 22:00 29 червня) противник атакував Україну 107 ударними БпЛА типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.



«Основний напрямок удару – Донецька та Харківська області. Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 силами ППО знищено 74 ворожих безпілотників типу «Шахед» та інших типів на півночі, сході та півдні країни. З них 64 – збито засобами ураження, ще 10 – подавлено засобами радіоелектронної боротьби.







Також зафіксовано влучання повітряних цілей у 15 локаціях і падіння уламків збитих БпЛА у двох.

Нагадаємо, російська армія в ніч на 29 червня масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Усього росіяни використали 537 засобів повітряного нападу.