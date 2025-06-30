Прифронтовий Покровськ потрапив під російський обстріл: поранено пенсіонерку

Російські окупанти в неділю, 29 червня, атакували прифронтовий Покровськ Донецької області. Внаслідок обстрілу пенсіонерка отримала поранення. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«О 12:00 з боку російської окупаційної армії стався обстріл (тип озброєння встановлюється) північно-західної частини Покровська, внаслідок якого отримала осколкове поранення жінка 1950 року народження», — йдеться у повідомленні.



Постраждалу госпіталізували до Добропільської лікарні.



У відомстві уточнили, що також зазнав пошкодження багатоквартирний будинок.



Раніше ми писали, що ударні безпілотники типу «Шахед» у ніч проти 30 червня атакували місто Слов'янськ Донецької області.

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