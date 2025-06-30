У Харківській області через атаку безпілотників виникли пожежі: є постраждалі

Внаслідок атаки дронів на Харківську область у ніч проти понеділка, 30 червня, сталося три пожежі. Щонайменше чотири особи постраждали. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, пожежі сталися у місті Дергачі, а також у селах Пісочин та Курортне.
Пісочин, Харківський район. Внаслідок влучання російського безпілотника пошкоджено будівлю СТО з подальшим займанням.
Курортне, Чугуївський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну будівлю. Виникла пожежа.
Дергачі, Харківський район. Внаслідок прильоту російського БПЛА пошкоджено будівлю з подальшим займанням.
Пізніше Синєгубов додав, що в Пісочині в результаті атаки постраждали чотири особи. Їм надається медична допомога.
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