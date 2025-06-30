У Харківській області через атаку безпілотників виникли пожежі: є постраждалі

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Харківської області у ніч проти 30 червня. Фото: ОВА

Внаслідок атаки дронів на Харківську область у ніч проти понеділка, 30 червня, сталося три пожежі. Щонайменше чотири особи постраждали. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, пожежі сталися у місті Дергачі, а також у селах Пісочин та Курортне.

Пісочин, Харківський район. Внаслідок влучання російського безпілотника пошкоджено будівлю СТО з подальшим займанням.

Курортне, Чугуївський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну будівлю. Виникла пожежа.

Дергачі, Харківський район. Внаслідок прильоту російського БПЛА пошкоджено будівлю з подальшим займанням.

Пізніше Синєгубов додав, що в Пісочині в результаті атаки постраждали чотири особи. Їм надається медична допомога.