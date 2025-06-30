Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

ЗСУ вдарили JDAM по укриттях окупантів у Курській області

30 червня 2025, 11:00

ЗСУ вдарили JDAM по укриттях окупантів у Курській області

Удар JDAM по укриттях ЗС РФ Удар JDAM по укриттях ЗС РФ

Авіація Повітряних сил ЗСУ завдала ударів по живій силі окупантів, що ховалася на Північному напрямку. Про це повідомляється в блозі військових льотчиків ЗСУ «Соняшник».

За попередніми даними, винищувачі атакували населений пункт Тьоткіно в Курській області, застосувавши авіабомби JDAM.

Боєприпаси повністю зруйнували будівлі, по яких було завдано удару.

Раніше українські військові завдали серйозного удару по позиціях російської армії в районі селища Тьоткіно Курської області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Тьоткіно
Інше
удар авіабомбами JDAM по ЗС РФ
Організації
Повітряні сили ЗСУ

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:13
Загарбники на окупованій Луганщині відкриють у школах «козацькі класи»
12:28
Окуповану Горлівку атакували безпілотники: пошкоджено будинки та об'єкти інфраструктури
12:23
Окупанти глушать зв'язок біля аеродрому в Саках — АТЕШ
16:25
Росія залучить Китай до будівництва порту та залізниці у Криму
14:35
З Москви до Донецька — у кювет: четверо пасажирів загинули в аварії
12:16
Рух спротиву «Жовта Стрічка» нагадав окупантам про Конституцію України: дві ключові статті на вулицях семи міст
10:32
Нічна аварія в Луганській області: понад три населені пункти без світла
09:54
Одна зміна лікарів та неможливість зробити дзвінок у «швидку»: як виживають у Сіверськодонецьку
19:56
Російські війська окупували три населені пункти на Донеччині
18:52
Новини окупації: фельдшери та акушери замінять терапевтів
12:22
Аксьонов їздить по Криму під прикриттям мобільного РЕБ
11:34
Росія захопила друге з чотирьох українських родовищ літію — Le Figaro
09:27
На окупованій Луганщині в аварійному стані перебувають 80% водопровідних мереж: в ОВА розповіли, що відомо
20:49
Окуповані регіони — ресурс для війни: Путін розпорядився готувати ці землі під військову логістику
19:49
Дрони ГУР вразили системи ППО С-400 РФ у Криму
17:47
Захоплене селище на Луганщині атакували безпілотники, в будівлі «адміністрації» спалахнула пожежа
14:00
З'явилося відео відбиття атак БПЛА на ешелон окупантів
13:29
Після сексистського скандалу ще один російський артист поїхав в Донецьк розважати окупантів
22:30
На захопленій частині Донецької області двоє людей підірвалися на міні
18:55
У Донецьку продовжили терміни верифікації SIM-карток «Фенікса», але черги нікуди не поділися
усі новини
13:37
З'явилося відео польоту Іл-76 у небі України
13:17
У Сухопутних силах ЗСУ заявили, що росіяни вдарили поряд із будівлею ТЦК у Кривому Розі
13:13
Дрон атакував Херсон: один загиблий, є поранений
13:13
Загарбники на окупованій Луганщині відкриють у школах «козацькі класи»
12:28
Окуповану Горлівку атакували безпілотники: пошкоджено будинки та об'єкти інфраструктури
12:23
Окупанти глушать зв'язок біля аеродрому в Саках — АТЕШ
12:04
Російські війська вдарили дронами по Слов'янську: рятувальники ліквідували пожежі
11:59
На півдні України засікли дрон РФ із сонячними панелями
11:37
Імовірно, російський безпілотник атакував ТЦК у Кривому Розі — ЗМІ
11:11
Російські дрони вдарили по Кривому Рогу: є постраждалі
11:00
ЗСУ вдарили JDAM по укриттях окупантів у Курській області
10:53
Армія РФ за добу атакувала Донеччину понад 15 разів: в ОВА показали наслідки
10:25
Лікарка-реабілітолог допомагала РФ готувати удари по Одесі
09:59
Прифронтовий Покровськ потрапив під російський обстріл: поранено пенсіонерку
09:58
У Харківській області через атаку безпілотників виникли пожежі: є постраждалі
09:55
Росіяни обстріляли Куцурубську громаду: є жертви
09:38
На Сумському напрямку Росія зосередила 50 тисяч військових: це втричі більше за чисельність Сил оборони — WSJ
09:33
Одна людина загинула і 10 постраждали внаслідок російських обстрілів на Донеччині за добу
08:56
Вночі Слов'янськ атакували російські дрони
08:51
Повітряні сили назвали кількість збитих «Шахедів» і цілі удару РФ
усі новини
ВІДЕО
Іл-76 Повітряних сил України. З'явилося відео польоту Іл-76 у небі України
30 червня, 13:37
Удар російського дрона по автомобілях у Херсоні. Дрон атакував Херсон: один загиблий, є поранений
30 червня, 13:13
FPV-дрон модифікований сонячними панелями. На півдні України засікли дрон РФ із сонячними панелями
30 червня, 11:59
У Кривому Розі місцеві канали повідомляють про удар російського безпілотника по будівлі ТЦК. Фото: Реальний Дніпро/Тelegram Імовірно, російський безпілотник атакував ТЦК у Кривому Розі — ЗМІ
30 червня, 11:37
Кривий Ріг зазнав атаки російських дронів. Ілюстративне фото Російські дрони вдарили по Кривому Рогу: є постраждалі
30 червня, 11:11
Удар JDAM по укриттях ЗС РФ ЗСУ вдарили JDAM по укриттях окупантів у Курській області
30 червня, 11:00

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір