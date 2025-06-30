ЗСУ вдарили JDAM по укриттях окупантів у Курській області

Удар JDAM по укриттях ЗС РФ

Авіація Повітряних сил ЗСУ завдала ударів по живій силі окупантів, що ховалася на Північному напрямку. Про це повідомляється в блозі військових льотчиків ЗСУ «Соняшник».



За попередніми даними, винищувачі атакували населений пункт Тьоткіно в Курській області, застосувавши авіабомби JDAM.



Боєприпаси повністю зруйнували будівлі, по яких було завдано удару.



Раніше українські військові завдали серйозного удару по позиціях російської армії в районі селища Тьоткіно Курської області.