Армія РФ за добу атакувала Донеччину понад 15 разів: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 29 червня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки, інфраструктурні об'єкти та торгові павільйони. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



Під удар потрапили три райони регіону:



Покровський район. У Новотроїцькому Шахівської громади поранено людину, пошкоджено склад, адмінбудівлю, приватний будинок; у Золотому Колодязі пошкоджено 2 приватні будинки, підприємство і церкву. У Покровську пошкоджено багатоповерхівку.





Краматорський район. У Лимані поранено 3 людини, пошкоджено багатоповерхівку і аптеку. У Слов'янську пошкоджено промзону і приватні будинки. У Новодонецькій громаді пошкоджено 3 будинки: 2 у Веселій Горі і 1 у Самарському. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 6 торгових павільйонів, 2 інфраструктурні об'єкти.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.



Раніше ми писали, що ударні безпілотники типу «Шахед» у ніч проти 30 червня атакували місто Слов'янськ Донецької області.

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