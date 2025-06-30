Російські дрони вдарили по Кривому Рогу: є постраждалі

Кривий Ріг зазнав атаки російських дронів. Ілюстративне фото

Російські окупанти вранці у понеділок, 30 червня, вдарили дронами типу «Шахед» по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.

Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він зазначив, що у місті прогриміли вибухи та були влучання.

На цей час відомо про трьох поранених. Один із них — у тяжкому стані. Його доставили до операційної, зазначив Вілкул.

Раніше повідомлялося, що ударні безпілотники типу «Шахед» у ніч проти 30 червня атакували місто Слов'янськ Донецької області. Було зафіксовано прильоти у мікрорайоні Залізничний, а також у районі підприємства Кераммаш.