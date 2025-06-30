Окуповану Горлівку атакували безпілотники: пошкоджено будинки та об'єкти інфраструктури

Дрони атакували Калінінський район окупованої Горлівки Донецької області. Є ушкодження. Фото: ДАН

Дрони вдарили по Калінінському району окупованої Горлівки на Донеччині, пошкоджено низку домобудівель та об'єкти інфраструктури.

Про це сьогодні повідомив у своєму телеграм-каналі «мер» захопленого росіянами міста Іван Приходько.

«Внаслідок атаки дрона <...> у Калінінському районі Горлівки пошкоджено заклад охорони здоров'я», — повідомив він.

Також, за даними Приходька, удар прийшовся по будівлі теплопостачальної організації, а в житловому масиві «Східний» пошкоджено низку будинків.