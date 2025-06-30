Загарбники на окупованій Луганщині відкриють у школах «козацькі класи»

На захопленій частині Луганської області відкриється 95 козацьких класів, що становить 36% від загальної кількості. Це станеться з початку навчального року. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, окупанти продовжують готувати луганських дітей до війни.



«Це найбільший відсоток серед усіх профілів. Наприклад, класів з інженерним ухилом планують набрати лише 20, з медичним — лише 11, агротехнологічним — близько 20. Мирні спеціальності росіянам не потрібні», — уточнив начальник адміністрації.



Раніше ми писали, що російські загарбники готуватимуть дітей до війни вже з першого класу на окупованій частині Луганської області. Зокрема, семирічних дітей навчатимуть керувати безпілотниками.

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