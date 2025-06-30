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Дрон атакував Херсон: один загиблий, є поранений

30 червня 2025, 13:13

Дрон атакував Херсон: один загиблий, є поранений

Удар російського дрона по автомобілях у Херсоні. Удар російського дрона по автомобілях у Херсоні.

Близько 11:00 росіяни атакували Центральний район Херсона з дрона. Унаслідок удару згорів один автомобіль, ще один — пошкоджений. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



До лікарні доправлено 51-річного чоловіка з осколковими пораненнями спини та опіками ніг. Зараз він отримує необхідну медичну.

Також стало відомо про загибель ще однієї мешканки області внаслідок вчорашньої атаки. Увечері ворог обстріляв Корабельний район Херсона, смертельні поранення дістала 67-річна жінка.

«Мої співчуття рідним і близьким вбитої», - написав глава ОВА.

Нагадаємо, російський безпілотник атакував ТЦК у Кривому Розі.

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