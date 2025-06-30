З'явилося відео польоту Іл-76 у небі України

Іл-76 Повітряних сил України.

У мережі з'явилися кадри польоту Іл-76 Повітряних сил України в небі країни, зняті з борту українського багатоцільового транспортного літака Ан-26. Відео опублікував телеграм-канал військової авіації Air Fighter.



«Ці два літаки — "трудяги" перевозять багато важливого вантажу для нас», - йдеться в описі до відео.



За даними ЗМІ, на озброєнні Повітряних сил України сьогодні перебуває близько десяти літаків Іл-76 у складі 25-ї бригади транспортної авіації.

Нагадаємо, в Росії розбився військовий літак Іл-76, загинуло 16 людей.