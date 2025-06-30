Окупанти на ТОТ Херсонщини вербують дітей у проросійські організації

Пропагандистський захід окупантів на ТОТ Херсонщини: дітей у російській формі залучають до участі в організації «двіженіє пєрвих» під виглядом «патріотичного виховання». Фото: ШІ

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські окупанти активно залучають дітей до участі в проросійських молодіжних структурах. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).



За словами місцевого колаборанта Владислава Ярченка, наразі в регіоні діє понад 10 пропагандистських організацій. Наймасштабніша з них — кремлівський проєкт «Двіженіє пєрвих», до якого вже завербували понад 7 100 дітей.



Окрім цього, окупанти активно розширюють мережу так званих «студентських корпусів рятувальників». За офіційною ширмою «навчання основам безпеки» фактично ведеться мілітаризоване «виховання патріотів», орієнтоване на підготовку підлітків до служби в інтересах держави-окупанта.



У Центрі спротиву наголошують: така діяльність є спробою довгострокової колонізації та знищення української ідентичності нового покоління. Усі факти, прізвища та причетні структури фіксуються для притягнення винних до відповідальності в майбутньому.

Раніше стало відомо, що Росія готує дітей на окупованій Луганщині до війни проти України. Також окупанти закривають дитсадки Донецької області для розміщення військових та переселенців.