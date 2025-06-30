РФ щодня атакує Костянтинівку: поліція вивезла з прифронтового міста шістьох людей

З Костянтинівки вивезли шістьох людей. Фото: ДСНС

Російська армія щодня атакує прифронтову Костянтинівку за допомогою різного озброєння. Зокрема, дрони обстрілюють евакуаційні автобуси. Нещодавно правоохоронним органам вдалося вивести з міста шістьох людей. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



У відомстві уточнили, що із погіршенням безпекової ситуації дедалі більше людей вирішуються на евакуацію.



«У поліцію звернулася 67-річна мешканка міста, вона попросила евакуювати її та 84-річну свекруху, яка потребувала медичного супроводу. Разом із правоохоронцями участь у евакуації брали працівники Гуманітарної місії «Проліска», — йдеться у повідомленні.



Жінки приїхали на Київщину.



Також вдалося евакуювати ще одну родину — 80-річного чоловіка з рідними, всі вони виїхали на Одещину.



Крім того, поліцейські допомогли виїхати 76-річній Раїсі Миколаївні. Жінка не має рідних, тепер вона житиме на Київщині.





Раніше ми писали, що «Білий ангел» та волонтери евакуювали з Покровська чоловіка, який переніс інсульт. Він пролежав два тижні без допомоги, поряд з ним увесь цей час був його собака.

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