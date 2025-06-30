На окупованій Донеччині з 1 липня абоненти «Фенікса» зможуть пройти верифікацію на пошті

З 1 липня абоненти мобільного оператора зв'язку «Фенікс» на окупованій частині Донецької області зможуть пройти верифікацію у відділеннях «Пошти Донбасу». Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

Зазначається, що оновити дані може лише фізична особа, яка є юридичним власником SIM-картки (лише особисто). При собі необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт громадянина РФ) та мобільний телефон.

Послуга є платною, зазначили у «Пошті Донбасу».

Раніше повідомлялося, що понад 750 тисяч абонентів мобільного оператора зв'язку «Фенікс» підтвердили свої дані за час верифікації, 80% зробили це в офісах компанії.

Спочатку підтвердити дані абонентам «Фенікса», які оформили сім-карту не на російський паспорт, потрібно було до 1 липня, зараз — до 1 листопада для мешканців з паспортом «ДНР» та України.