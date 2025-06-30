Митрополита Луганської єпархії УПЦ МП Поворознюка заочно засудили за підтримку війни проти України

СБУ заочно засудила митрополита УПЦ МП. Фото: Служба безпеки

Українські правоохоронці заочно засудили до 11 років ув'язнення митрополита Луганської єпархії УПЦ (МП) Василя Поворознюка, який співпрацює з російськими окупантами на тимчасово захоплених територіях.



«У вересні 2022 року клірик прибув до Кремля для участі в церемонії так званого «приєднання» тимчасово окупованих територій України до складу РФ. висвітлювали кремлівські медіа», — йдеться у повідомленні.



Поворознюк неодноразово давав інтерв'ю російським пропагандистам, де закликав до продовження війни проти України та захоплення нових територій.



Суд визнав клірика винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво РФ), а також ухвалив позбавити права обіймати будь-які посади у релігійних організаціях на строк 13 років.



Окрім цього, суд призначив конфіскувати та передати в дохід держави все майно, що належить клірику, йдеться про дві квартири: одна в Бориспільському районі Київщини, інша — в Луганській області, а також приватний будинок у Вінницькій області.



Раніше ми писали, що Служба безпеки України зібрала докази протиправної діяльності «міністра транспорту та інфраструктури ЛНР».

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