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На карті DeepState вперше з'явилася «сіра зона» на Дніпропетровщині: у ЗСУ заявили, що війська РФ не перейшли кордон

30 червня 2025, 17:44

На карті DeepState вперше з'явилася «сіра зона» на Дніпропетровщині: у ЗСУ заявили, що війська РФ не перейшли кордон

«Сіра зона» поблизу села Дачне на Дніпропетровщині. Фото: карта DeepState «Сіра зона» поблизу села Дачне на Дніпропетровщині. Фото: карта DeepState

На Новопавлівському напрямку російські війська дійсно мали певне просування, але станом на зараз вони не перейшли адміністративний кордон Донецької та Дніпропетровської областей. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

За його словами, там тривають активні бої.

«Так, туди кинуті дуже великі зусилля. Так, вони почали ще десь із квітня намагатися там прорватися. Ще починали пробувати до 9 травня. Потім ще збільшували зусилля. Як бачимо, дуже намагаються тягнутися до конкретних населених пунктів. Цей напрямок здебільшого – поля, а в полях невеликі ось такі населені пункти. Це просто спроба дістатися конкретного населеного пункту та закріпитись у ньому. Між цими населеними пунктами – це просто поле», – розповів Трегубов.

Раніше на карті проєкту DeepState після зафіксованого аналітиками просування окупантів на Новопавлівському напрямку вперше з'явилася «сіра зона» на території Дніпропетровщини – неподалік села Дачне.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися і відтіснили російську армію далі від Сум.

ТЕГИ

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Віктор Трегубов
Місця
Донецька область Дніпропетровська область Новопавлівський напрямок
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Війна Ситуація на фронті Кордон Сіра зона Просування РФ
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