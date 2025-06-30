Російська армія просунулася поблизу кордону Донецької та Дніпропетровської областей – DeepState

Просування російських окупантів поблизу кордону Донеччини та Дніпропетровщини. Фото: карта DeepState

Російські війська просунулися поблизу селища Шевченко, сіл Зелений Кут, Зірка та Ялта Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Ці населені пункти знаходяться неподалік кордону з Дніпропетровщиною.



Також загарбники просунулися біля сіл Вільне Поле та Федорівка у Донецькій області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби армія РФ 14 разів атакувала українські позиції на Новопавлівському напрямку.

Нагадаємо, що на карті DeepState вперше з'явилася «сіра зона» на Дніпропетровщині. У ЗСУ заявили, що війська РФ не перейшли кордон.