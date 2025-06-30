Російські військові дронами полюють на мирних жителів та евакуацію у Покровську – МВА

Покровськ. Фото: Національна поліція

У місті Покровськ Донецької області ситуація з безпекою лише погіршується. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.



За його словами, 29 червня був випадок, коли російський FPV-дрон пошкодив евакуаційний автомобіль у місті.



«Однак це ж не поодинокі випадки. Це вже, я думаю, п'ятий чи шостий випадок, коли агресор полює на евакуаційні автомобілі. Також минулого тижня росіяни пошкодили наш сміттєвоз, спалили робочу машину нашого комунального підприємства», – сказав Добряк.



Начальник МВА зазначив, що за червень у Покровську загинули 19 людей, ще 40 – отримали поранення.



«І майже 90% – це виключно FPV-дрони. Тобто ми бачимо, що йде просто полювання на мирних жителів та евакуацію. Це просто воєнний злочин. Нині просто б'ють усе, що рухається. На велосипеді люди, на машині чи пішки – все одно полюють. Хоча оператор бачить, що це звичайна людина, мирний житель – все одно вбивають людей», – додав він.

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи можуть зараз російські війська оточити Покровськ.