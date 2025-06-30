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Армія РФ намагається блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію – ЗСУ

30 червня 2025, 20:37

Армія РФ намагається блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію – ЗСУ

Ситуація поблизу Покровська та Мирнограда. Фото: карта Генштабу ЗСУ Ситуація поблизу Покровська та Мирнограда. Фото: карта Генштабу ЗСУ

На Покровському напрямку минулої доби російська армія зосередила атаки поблизу селища Новоекономічне, сіл Русин Яр, Полтавка, Володимирівка, Разіне та Мирне. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

З метою блокування Покровсько-Мирноградської агломерації окупанти атакували українські підрозділи неподалік сіл Миролюбівка та Промінь. Також окупанти намагалися просуватися у бік селища Удачне, сіл Троїцьке, Новомиколаївка, Горіхове та Олексіївка.

«Тривають важкі бої. Противник намагається розвинути наступ за рахунок реалізації чисельної переваги», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що російські військові дронами полюють на мирних жителів та евакуацію у Покровську.

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