Армія РФ намагається блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію – ЗСУ

Ситуація поблизу Покровська та Мирнограда. Фото: карта Генштабу ЗСУ

На Покровському напрямку минулої доби російська армія зосередила атаки поблизу селища Новоекономічне, сіл Русин Яр, Полтавка, Володимирівка, Разіне та Мирне. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



З метою блокування Покровсько-Мирноградської агломерації окупанти атакували українські підрозділи неподалік сіл Миролюбівка та Промінь. Також окупанти намагалися просуватися у бік селища Удачне, сіл Троїцьке, Новомиколаївка, Горіхове та Олексіївка.



«Тривають важкі бої. Противник намагається розвинути наступ за рахунок реалізації чисельної переваги», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що російські військові дронами полюють на мирних жителів та евакуацію у Покровську.