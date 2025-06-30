«Росіяни намагаються лізти без зупинки»: у DeepState розповіли про «сіру зону» у Дніпропетровській області

«Сіра зона» поблизу села Дачне на Дніпропетровщині. Фото: карта DeepState

На Новопавлівському напрямку російська армія продовжує активно чинити тиск по лінії населених пунктів від села Новопіль до села Новосергіївка. Про це повідомили аналітики DeepState.



Це ділянка, де відбулося багато змін на карті останнім часом і нанесено найбільше «сірої зони» за площею в одному місці. Зокрема, зараз на уточненні знаходиться район сіл Олексіївка, Багатир та Зелений Кут, де просунулися окупанти. За словами аналітиків, швидше за все, ці населені пункти незабаром перейдуть у «червону зону».



«Неочікуваним для нас виявився відрізок сіл Ялта-Зірка-Піддубне, де росіяни знайшли місце для просування повз населені пункти та позиції Сил оборони України й фіксувалися в Піддубному. Тому й збільшилася «сіра зона» у напрямку цього села, але просування окупантів там поки що без закріплення, де нашим бійцям вдається знищувати їх у процесі просування. Також здійснюються активні штурмові дії в районі села Шевченко, яке противник майже повністю окупував, та у районі села Вільне Поле, де дуже часто фіксуються росіяни. Найближчим часом можна очікувати на часті оновлення на цих ділянках», – заявили в DeepState.



Аналітики підтвердили, що неподалік села Дачне у Дніпропетровській області з'явилася «сіра зона».



«Щодо «сірої зони» – відбувається фіксація противника в даному районі, який намагається лізти туди без зупинки, щоб закріпитись хоча б у посадці. Але бійці Сил оборони докладають зусиль, щоб одразу знищувати й не дати російській армії закріплюватися та накопичуватися. Ці одноразові забіги не несуть ні тактичної, ні стратегічної вигоди, але є «неприємним дзвіночком» про погіршення обстановки. Подібну ситуацію ми спостерігали в районі селища Котлярівка та села Горіхове, де було багато розмов про захід ворога на Дніпропетровщину. Але українським бійцям вдається стримувати тиск ворога», – додали у DeepState.

Нагадаємо, що на карті DeepState вперше з'явилася «сіра зона» на Дніпропетровщині. У ЗСУ заявили, що війська РФ не перейшли кордон.