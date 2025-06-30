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Атака БПЛА на військовий аеродром «Маринівка»: три літаки Су-34 повністю згоріли, ще два – частково

30 червня 2025, 21:34

Атака БПЛА на військовий аеродром «Маринівка»: три літаки Су-34 повністю згоріли, ще два – частково

У ніч на 27 червня внаслідок атаки українських БПЛА знищені та пошкоджені п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-34 на військовому аеродромі «Маринівка» у Волгоградській області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на джерела.

Три літаки згоріли повністю, ще два – частково. Один російський військовослужбовець отримав поранення.

Також безпілотники тієї ночі намагалися уразити газорозподільну станцію «Газпромтрансгаз».

Нагадаємо, що раніше у Генштабі ЗСУ попередньо повідомляли про ураження чотирьох Су-34 на аеродромі «Маринівка».

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