ЗСУ взяли в полон камерунців, які в російській армії воювали проти України на Сіверському напрямку: кадри

Полонені камерунці на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео

На Сіверському напрямку українські військові взяли в полон двох громадян Камеруну, які воювали у складі російської армії проти України. Про це повідомили у пресслужбі 20-го полку безпілотних систем К-2 ЗСУ.



Метугена Уна-на Жан Пафе та Анатоль Франк стверджують, що прямували до Росії «робити шампунь і лікувати зуби».



«Однак в аеропорту російської столиці їх зустріли не як рятувальників від жиру та лупи, а як «дешеві замінники» російських солдатів. Вони розуміли, що їх одягають у «болотну форму» не для посадки ріпи. Проте обидва підписали контракт, за що їм пообіцяли 1 мільйон 100 тисяч рублів. Це набагато менше, ніж режим пропонує власним громадянам, але для Камеруну – пристойні гроші», – зазначили у К-2.

Нагадаємо, що російській армії ставили за мету – до 1 липня захопити село Торське Донецької області.