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В окупованому Луганську після атаки БПЛА виникли великі пожежі

01 липня 2025, 09:33

В окупованому Луганську після атаки БПЛА виникли великі пожежі

Пожежа в окупованому Луганську після атаки безпілотників. Фото: ІЦ/Телеграм Пожежа в окупованому Луганську після атаки безпілотників. Фото: ІЦ/Телеграм

У ніч проти 1 липня тимчасово окупований Луганськ зазнав атаки безпілотників. У кількох районах міста спалахнули масштабні пожежі. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

За даними Центру протидії дезінформації, горять об'єкти російської логістики. Місцеві канали публікують кадри вибухів та великих осередків спалахів. На кадрах чути звуки пролітаючих дронів.

Окупаційна влада угруповання «ЛНР» заявляє, що над містом пролітали понад 20 безпілотників. За попередньою інформацією, внаслідок атаки горить нафтобаза.

Українське військове командування офіційно ці події поки що не коментувало.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Донецьку ввечері 30 червня під обстріл потрапила територія ринку та будівля колишнього дослідницького центру. У Ворошилівському районі міста неподалік ЦУМу виникла велика пожежа.

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