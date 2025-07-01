За добу на Донеччині поранено трьох людей внаслідок російських обстрілів

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 30 червня, кілька разів обстріляли Донецьку область. Внаслідок ударів троє людей постраждали. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 30 червня росіяни поранили 3 мешканців Донецької області», — зазначив він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3293 особи, отримали поранення — 7411 цивільних. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що щонайменше два вибухи пролунали у Дружківці Донецької області вранці, 1 липня.

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