Голова окупаційної адміністрації Луганської області Леонід Пасічник оголосив про захоплення російськими військовими 100% території так званої «ЛНР».

«Буквально два дні тому пройшла доповідь про те, що територію Луганської народної республіки повністю звільнено, 100%», — повідомив Пасічник в інтерв'ю пропагандистському «Першому каналу».

Нагадаємо, у березні 2025 року очільник Кремля Володимир Путін заявив про «звільнення» російськими військами «99% території ЛНР».

За даними українського проекту Deep State на 30 червня, російська армія справді контролює майже всю територію Луганської області України.