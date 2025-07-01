Російський дрон поранив чоловіка у прифронтовому Покровську

Окупаційні війська РФ минулої доби, 30 червня, тричі обстріляли Покровський район Донецької області. Одна людина постраждала внаслідок удару по Покровську. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Близько 15:00 відбувся обстріл північної частини Покровська. Внаслідок влучення FPV-дрону поранено чоловіка 1990 року народження)», — йдеться у повідомленні.



Крім того, знищено цивільне авто (марка встановлюється).



У відомстві уточнили, що о 07:00 ранку відбувся обстріл (тип озброєння встановлюється) мікрорайону «Шахтарський» у Покровську. Внаслідок потрапляння в один із багатоквартирних житлових будинків виникла пожежа, пошкоджено багатоповерхівку.



Також росіяни близько 14:30 атакували FPV-дроном по селу Гришине, пошкоджено житловий будинок.



Раніше ми писали, що щонайменше два вибухи пролунали у Дружківці Донецької області сьогодні, 1 липня.

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