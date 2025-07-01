Війська РФ атакували Костянтинівку: є пошкодження

Російські окупанти вночі та вранці, 1 липня, вдарили по Костянтинівці Донецької області. Унаслідок обстрілів пошкоджено будинок і лінію електромережі ДТЕК. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
За його словами, росіяни використали FPV-дрони.
«О 01:30 відбувся ворожий обстріл ударним БПЛА по місту Костянтинівці. В результаті обстрілу постраждалих немає», — зазначив він.
Горбунов уточнив, що пошкоджено фасад приватного будинку.
Начальник адміністрації додав, що відбувся обстріл о 07:20.
Раніше ми писали, що щонайменше два вибухи пролунали у Дружківці Донецької області вранці, 1 липня.
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