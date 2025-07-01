Три райони Донеччини потрапили під російські обстріли за добу

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська минулої доби, 30 червня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Відомо, що пошкоджено будинки, ферму та адміністративні будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:



Покровський район. У Покровську поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку і авто; у Гришиному пошкоджено будинок. У Грузькому Шахівської громади пошкоджено адмінбудівлю; у Володимирівці — 2 будинки, ще 1 — у Заповідному. У Білицькому пошкоджено інфраструктурний об'єкт.



Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено 4 будинки. У Шавровому Олександрівської громади пошкоджено будинок і ферму. У Петрівці Дружківської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено 16 приватних будинків.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки; у Дронівці поранено людину, пошкоджено 2 будинки.



Раніше ми писали, що онайменше два вибухи пролунали у Дружківці Донецької області 1 липня.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях