В Україну з окупації вдалося повернути трьох дітей — Єрмак

Трьох підлітків вдалося повернути в Україну з окупованих територій. Ілюстративне фото

З окупованих територій до України вдалося повернути трьох підлітків. Про це вчора увечері на своєму телеграм-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

«У рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати трьох підлітків, які тривалий час перебували на тимчасово окупованих територіях. Усі врятовані підлітки, незважаючи на тиск та небезпеку, навчалися в українських школах онлайн та відмовлялися відвідувати російські школи», — йдеться у повідомленні.

Зараз вони всі вже на підконтрольній території України, «отримують допомогу та підтримку та планують вступати до вищих навчальних закладів, щоб здобути освіту та будувати своє майбутнє в Україні».