Смак традицій: як в одному борщі змішалися рецепти сходу та заходу України

Український борщ відомий у всьому світі та входить до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Три роки тому, 1 липня 2022 року, його офіційно визнали традиційною українською стравою, що потребує захисту.
Українському борщу як традиційній страві — не одна сотня років.
Точну кількість років назвати складно, адже борщ формувався поступово. Історики кулінарії вважають, що прототип борщу з’явився ще в Середньовіччі, приблизно у XIV–XV століттях. Тоді для кислинки використовували дикий борщівник (звідси й назва), а згодом його замінили буряком.
Сучасний борщ, схожий на той, що їдять сьогодні — з картоплею, буряком, капустою, м’ясом і засмажкою — остаточно сформувався приблизно у XVII–XVIII століттях.
Якщо брати цей період за основу, можна сказати, що українському борщу у його впізнаваній формі приблизно 250–350 років. Але спрощені варіанти, зварені на квасі або з борщівником, старші й налічують близько 500–600 років традиції.
Борщ — це не просто суп, а символ української кухні та національної ідентичності. Головний інгредієнт страви — буряк, який надає насичений червоний колір.
Раніше в борщ не клали помідори. В Україні вони з’явилися порівняно недавно, у XIX столітті. До цього для кислинки використовували квас або сушені сливи.
Існує багато рецептів борщу:
Кожна господиня переконана, що її рецепт борщу — найсмачніший. Хтось додає ложку меду або трохи оцту, хтось кладе копченості. Вважається, що борщ наступного дня стає ще смачнішим, коли всі інгредієнти добре настояні.
На сході України, особливо в Донецькій, Луганській і Харківській областях, борщ має свої особливості. Хоча класичний український борщ залишається основою, у східних регіонів є кілька характерних рис, що відрізняють їхні рецепти від центральних і західних.
Ось особливості борщу на сході України:
Варто зазначити, що через війну багато українців переселилися в інші регіони, тому люди з різними кулінарними звичками опинилися поруч. Це помітно вплинуло й на рецептуру борщу: сьогодні в одній родині можуть змішуватися традиції східного, західного й південного приготування.
В Україні поки немає офіційної дати, але неофіційно День борщу святкують 3 жовтня — на честь подання заявки в ЮНЕСКО. Відтоді про це свято активно пишуть у ЗМІ.
Російська влада стверджувала, що борщ — це «загальнослов’янська страва», а рішення ЮНЕСКО назвали «антиросійською провокацією». Це пов’язано зі спробами привласнити культурну спадщину України.
Щоб зварити борщ об’ємом 4 літри, потрібно:
У середньому повний набір інгредієнтів обійдеться близько 250–300 гривень.
Борщ традиційно подають гарячим зі сметаною й свіжим хлібом або пампушками. Це важливий елемент української гостинності та святкового столу.