Троє людей постраждали у Костянтинівці внаслідок артобстрілу армії РФ

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Російська армія вранці, 1 липня, втретє обстріляла зі ствольної артилерії Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки постраждало мирне населення та об'єкти громадянської інфраструктури. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов та прес-служба Донецької обласної прокуратури.



Як зазначається, отримали поранення 52-річна жінка та її 32-річний син. Також на вулиці поранено ще одну цивільну. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Їм надано медичну допомогу.





За словами Горбунова, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. Крім того, серйозно зруйновано фасад адміністративної будівлі екстреної медичної допомоги, а також чотири торгові павільйони.



Крім того, пошкоджено дві лінії газопостачання. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків аварії.



Раніше ми писали, що вночі і рано вранці, 1 липня, росіяни вдарили по Костянтинівці.

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