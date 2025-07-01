Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: аккаунт Сирського у Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заборонив скупчення особового складу та військової техніки на полігонах. Про це він написав у своєму офіційному акаунті у Facebook.

«Моя безумовна вимога — забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах. Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках – заборонено!», — заявив Сирський.

Він підкреслив, що необхідно дотримуватись вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах та на полігонах, а також правильно та своєчасно сповіщати про повітряну тривогу.

Нагадаємо, 22 червня Сухопутні сили України повідомили про трьох загиблих та 11 поранених внаслідок російського удару по одному з українських полігонів.