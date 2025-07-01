Понад 90 учнів у Слов'янській громаді здали НМТ на «відмінно»

Серед 11-класників 93 дитини написали з відзнакою НМТ. Фото: скріншот

Станом на 2025 рік у Слов’янській громаді на Донеччині налічується 1773 випускників. Крім того, серед одинадцятикласників є учні, які склали Національний мультипредметний тест (НМТ) на «відмінно». Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях в ефірі «Суспільне. Студія».



«У нас серед одинадцятикласників 1030 випускників, серед дев’ятикласників — 743. Майже така кількість дітей, як і до повномасштабного вторгнення. Серед 11-класників 93 дитини написали з «відзнакою» НМТ. Одна дівчина набрала 200 балів по трьох предметах», — повідомив він.





Крім того, Лях розповів, що влітку діти Слов’янської громади мають можливість відпочити в безпечних містах України, зокрема, на Закарпатті. Для цього було виділено додатково 1,5 млн гривень. Фінансування здійснюється з місцевого та обласного бюджету.



Начальник адміністрації додав, що в цьому році у Слов’янську завершився проєкт з реконструкції бомбосховища в міській лікарні.



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