Колишній заступник Шойгу отримав 13 років позбавлення волі

До 13 років позбавлення волі засуджено колишнього заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова. Фото: Baza

Колишнього заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова засудили до 13 років позбавлення волі, а також призначили штраф у 100 млн рублів у справі про розтрату та легалізацію коштів. Це перший, але не останній вирок, повідомляє видання Baza.

Зазначається, що Тимура Іванова звинувачували у розтраті понад 216 млн рублів при купівлі та продажу поромів для Керченської переправи, а також у привласненні майже 4 млрд рублів, які належать банку «Інтеркоммерц». Справа слухалася у закритому режимі.

Разом з Івановим звинувачували його колишнього підлеглого Антона Філатова — ексгендиректора підвідомчого міністерству оборони ТОВ «Оборонлогістика». Прокурор запросив Іванову 14,5 років колонії загального режиму, Філатову — 14 років.

Іванов обіймав посаду заступника міністра оборони РФ з травня 2016 року.

Раніше повідомлялося, що його було затримано у квітні 2024-го, пізніше його заарештували за звинуваченням у отриманні хабара в особливо великому розмірі.

За версією слідства, Іванов надавав допомогу компаніям-підрядникам Міноборони, а вони натомість виконували будівельні роботи на його об'єктах. Суму хабара оцінили у 1,185 млрд руб. Пізніше до звинувачення в отриманні хабара додалося звинувачення в розкраданні у банку «Інтеркоммерц» та розтраті.