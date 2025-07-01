Російська армія окупувала село у Донецькій області – DeepState

Окуповане село Коптєве на Донеччині. Фото: карта DeepState

Війська Росії окупували село Коптєве у Донецькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Загарбники також просунулися у місті Торецьк та селі Новосергіївка на Донеччині.



Крім того, армія РФ просунулася поблизу селища Диліївка, сіл Мирне, Разіне, Веселе та Комар.



За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Покровському напрямку росіяни 41 раз атакували українські позиції, на Новопавлівському – 21, на Торецькому – шість.

Нагадаємо, що в DeepState розповіли про «сіру зону» у Дніпропетровській області.