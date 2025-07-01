Дрони ГУР уразили винищувач Су-30 та систему ППО «Панцир-С1» в окупованому Криму

Атака на російський винищувач Су-30 в окупованому Криму Фото: кадр із відео

Спецпризначенці ГУР дронами українського виробництва UJ-26 «Бобер» атакували окупований Крим. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Безпілотники уразили ЗРГК «Панцир-С1» разом з обслугою, РЛС «Ніобій-СВ», берегову РЛС «Печера-3», РЛС «Противник-ГЕ». Також пошкоджений винищувач Су-30 на аеродромі у місті Саки.

Нагадаємо, що 27 червня в результаті атаки українських БПЛА на військовий аеродром «Маринівка» у Волгоградській області РФ повністю згоріли три винищувачі-бомбардувальники Су-34, ще два – частково.