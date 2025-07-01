У селі Покровського району невідомі жорстоко вбили боксера та його родину

Невідомі вбили боксера Владислава Карпачова. Фото: Федерація боксу України

У селі Гришине Покровського району Донецької області 26 червня сталося жорстоке вбивство. Невідомі у військовій формі вбили українського боксера Владислава Карпачова 1999 року народження. Про це повідомили у пресслужбі Федерації боксу України.



Крім того, було вбито його матір — Галину Карпачову 1975 року народження, також під удар потрапили домашні тварини.



«Разом із сім'єю він став жертвою жахливого злочину. Це — болюча і невимовна втрата для всієї боксерської спільноти», — йдеться у повідомленні.



Наразі обставини події остаточно не з'ясовані — відомо, що після злочину зник особистий автомобіль Владислава: Toyota Camry (АН1070РА).



Блогер Станіслав Сікаріо перший розповів на своїй соцсторінці новину про вбивство Владислава Карпачова. Крім того, він опублікував фотографії убитого.





1 липня начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк прокоментував убивство сім'ї.



«Так, нам відомо про цей жахливий випадок. Ним займаються правоохоронні органи — наше Покровське РУП. Впевнений, що це чистий кримінал, тобто це не військові. Можливо, переодягнуті у військових, але це кримінальне провадження, кримінальний злочин», — заявив він.



Редакція «Новин Донбасу» надіслала запит до Покровського районного управління поліції ГУНП у Донецькій області для з'ясування всіх деталей цього злочину.



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