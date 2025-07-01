Росія може втратити свої боєздатні підрозділи у спробах прорватися на Дніпропетровщину – ЗСУ

Ситуація поблизу кордону Донеччини та Дніпропетровщини. Фото: карта DeepState

Росіяни дуже хочуть вийти до кордону Донецької та Дніпропетровської областей. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



Однак, за його словами, цього не сталося, попри численні анонси.



«Однак туди кинуті дуже великі сили. І відбутися це, ну об'єктивно, може, якщо росіяни не будуть зовсім рахуватися з жертвами. І якщо тиск посилюватиметься і посилюватиметься, а він там насправді наростає. Тому це, скажімо так, історія про те, що росіяни для досягнення суто декларативної політичної мети можуть спробувати справді знищити свої боєздатні підрозділи й можуть спробувати піти на такий гамбіт», – зазначив Трегубов.

Нагадаємо, що російська армія окупувала село Коптєве у Донецькій області.