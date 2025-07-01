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З'явилося відео Су-34, який зазнав аварії в Нижньогородській області

01 липня 2025, 20:05

З'явилося відео Су-34, який зазнав аварії в Нижньогородській області

Су-34 з випущеним шасі в небі над Нижньогородською областю. Су-34 з випущеним шасі в небі над Нижньогородською областю.

1 липня 2025 року в Нижньогородській області зазнав аварії російський бомбардувальник Су-34. Літак виконував плановий навчально-тренувальний політ. Відео опублікував телеграм-канал «Полковник ГШ».

У мережі з'явилося відео, зняте очевидцями перед катастрофою. На кадрах видно, як літак летить із випущеним шасі. Під час фільмування свідки впізнають у ньому Су-34. Пізніше інформація підтвердилася.

За даними, штурман катапультувався, але дістав травми під час приземлення і загинув — парашут зачепився за дерево. Міноборони РФ підтвердило аварію. Причини події з'ясовуються.

Раніше стало відомо, що військовий літак Су-34 зазнав аварії 1 липня в Нижньогородській області під час виконання планового навчально-тренувального польоту.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що розбився російський військовий літак. Передбачалося, що це був винищувач Су-27.

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