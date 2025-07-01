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Путін та Макрон вперше з 2022 року провели телефонну розмову: що вони говорили про Україну

01 липня 2025, 20:16

Путін та Макрон вперше з 2022 року провели телефонну розмову: що вони говорили про Україну

Голова Кремля Володимир Путін та президент Франції Еммануель Макрон. Фото: колаж «Новини Донбасу» Голова Кремля Володимир Путін та президент Франції Еммануель Макрон. Фото: колаж «Новини Донбасу»

1 липня відбулася телефонна розмова голови Кремля Володимира Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це стало відомо із повідомлення Кремля.

Вони обговорили війну Росії проти України та ситуацію на Близькому Сході.

«Під час розгляду ситуації навколо України Володимир Путін нагадав, що «український конфлікт» – це прямий наслідок політики західних держав, які протягом багатьох років ігнорували інтереси безпеки Росії, створювали в Україні «антиросійський плацдарм», потурали порушенням прав російськомовних жителів, а тепер ведуть лінію на затягування бойових дій, здійснюючи підживлення «київського режиму» різними сучасними озброєннями. Говорячи про перспективи мирного врегулювання, Путін підтвердив принципові підходи до можливих домовленостей, які повинні мати комплексний та довгостроковий характер, передбачати усунення першопричин «української кризи» та спиратися на нові територіальні реалії», – заявили у Кремлі.

У Єлисейському палаці розповіли, що телефонна розмова тривала понад дві години.

Макрон підтвердив непохитну підтримку Францією суверенітету та територіальної цілісності України. Він закликав до якнайшвидшого встановлення припинення вогню та початку переговорів між Україною та Росією для міцного та довгострокового врегулювання війни.

«Вони продовжать обговорення цього питання», – сказали в Єлисейському палаці.

Це була перша розмова Путіна та Макрона з 2022 року.

Нагадаємо, що 28 червня чинний президент Польщі Анджей Дуда із прощальним візитом прибув до України.

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