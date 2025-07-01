Війська Росії обстріляли Новохатське у Донецькій області: є загибла і поранена

1 липня російська армія обстріляла село Новохатське Волноваського району. Про це повідомили у Комарській сільській військовій адміністрації.



Внаслідок удару загинула одна людина, ще одна – отримала поранення.



«Пошкоджені приватні будинки», – розповіли в адміністрації.

Нагадаємо, що 1 липня Росія завдала ракетного удару по селу Гуляйполе Дніпропетровської області, внаслідок чого загинув командир 110-ї механізованої бригади ЗСУ Сергій Захаревич та інші військові. Також є жертви та постраждалі серед цивільних.