Росія в червні окупувала найбільше української території в 2025 році – DeepState

Російський окупант. Фото: Міноборони РФ

У червні російська армія окупувала 556 квадратних кілометрів української території. Про це повідомили аналітики DeepState.



Це найкращий для росіян показник у 2025 році, а динаміка травня збереглася і в червні. У найкритичніший для України листопад 2024 року ЗС РФ захопили 730 квадратних кілометрів.



Найбільше просувань окупантів у червні припало на Новопавлівський та Покровський напрямки – 29% та 27%. Серед лідерів і Сумщина із показником 18%. Тобто три чверті всіх просуваня були у трьох місцях. Остання чверть припадає на інші ділянки фронту майже в рівних пропорціях – по 4-6% на відрізок.



«Просування ворога зумовлене проблемами з людьми, які зараз критичні для обох сторін. Але росіяни, як очевидно, ще мають запаси особового складу. Падіння механізації атак – чергове підтвердження проблем ворога з технікою, яку він намагається замінити мотоциклами та багі. А штурмові дії ворога силами одного чи трьох піхотинців уже не є дивиною. Водночас кількість цих груп залишається значною», – зазначили аналітики.

Нагадаємо, що російська армія окупувала село Коптєве у Донецькій області.