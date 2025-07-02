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Пентагон призупинив постачання ракет і боєприпасів в Україну через брак запасів — Rolitico

02 липня 2025, 07:42

Пентагон призупинив постачання ракет і боєприпасів в Україну через брак запасів — Rolitico

Пентагон призупинив постачання ракет і боєприпасів в Україну через брак запасів — Rolitico

Пентагон тимчасово призупинив постачання низки зенітних ракет та інших високоточних боєприпасів до України. Рішення пов'язане зі стурбованістю щодо зниження власних арсеналів США, повідомляє видання Politico з посиланням на джерела, знайомих із ситуацією.

Під обмеження потрапили, зокрема, ракети для систем ППО Patriot, високоточні артилерійські снаряди, ракети Hellfire та інші боєприпаси, які використовували українські військові для пусків із винищувачів F-16 та безпілотників.

Як уточнюється, рішення було ухвалено на початку червня главою політичного управління Пентагону Елбріджем Колбі після аналізу поточних запасів озброєнь. Проте міра набирає чинності лише зараз — у розпал нових масованих атак Росії по цивільній інфраструктурі України.

За інформацією видання, припинення постачання стало реакцією на висновки Пентагону про те, що рівень запасів артилерійських снарядів, зенітних ракет та інших видів високоточної зброї став критично низьким.

У Білому домі підтвердили інформацію, зазначивши, що така міра відображає необхідність враховувати інтереси національної безпеки. Раніше екс-президент Дональд Трамп у розмові з Володимиром Зеленським обіцяв розглянути питання постачання систем ППО, проте наголосив, що «дістати їх дуже важко».

Нагадаємо, російська армія посилила атаки на Україну. У ніч на 1 липня запустила по Україні 52 дрони різних типів. Протиповітряна оборона збила 47 російських цілей.

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