Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Німеччина не виключає передачу Taurus Україні, але навчання поки що немає — Мерц

02 липня 2025, 08:27

Німеччина не виключає передачу Taurus Україні, але навчання поки що немає — Мерц

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що передача Україні крилатих ракет Taurus залишається можливою, проте це питання поки що не узгоджене остаточно.

«Завжди було зрозуміло , що якщо ми передамо Україні Taurus, використовувати їх будуть не німецькі солдати, а українські», — сказав він в інтерв'ю німецькій телекомпанії Tagesschau у вівторок, 1 липня.

Канцлер підкреслив, що система Taurus є технічно складною, і для її експлуатації потрібна тривала підготовка українських військових.

«На навчання солдатів для роботи з цією системою потрібно як мінімум півроку. Ми ще не домовилися про це. Я обговорював це питання з президентом Зеленським», — пояснив він.

Мерц також заявив, що Німеччина більше не публічно оголошуватиме, яке саме озброєння передає Україні. Це, за його словами, необхідно для того, щоб не надавати Москві чіткої інформації про дії Заходу.

Водночас Мерц наголосив, що ФРН не буде втягнута у пряму участь у конфлікті.
«Німеччина не стане стороною війни», — підсумував він.

Нагадаємо, Пентагон тимчасово призупинив постачання низки зенітних ракет та інших високоточних боєприпасів до України. Рішення пов'язане зі стурбованістю зниженням власних арсеналів США.

ТЕГИ

Місця
Україна-Німеччина
Інше
воєнна допомога
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:45
Удар по Донецьку: що окупанти переховували у будівлі колишнього інституту
11:36
В Україну з окупації вдалося повернути трьох дітей — Єрмак
10:10
Очільник угрупування «ЛНР» заявив про повне захоплення Луганської області російськими військами
09:33
В окупованому Луганську після атаки БПЛА виникли великі пожежі
23:00
В Донецьку удару зазнала будівля колишнього проєктного інституту — там могли бути військові або члени «ДНР»
22:30
У Донецьку після обстрілу спалахнув ринок
21:59
Вибухи у Донецьку: над містом підіймається дим, працює ППО
14:50
На окупованій Донеччині з 1 липня абоненти «Фенікса» зможуть пройти верифікацію на пошті
14:35
Окупанти на ТОТ Херсонщини вербують дітей у проросійські організації
13:13
Загарбники на окупованій Луганщині відкриють у школах «козацькі класи»
12:28
Окуповану Горлівку атакували безпілотники: пошкоджено будинки та об'єкти інфраструктури
12:23
Окупанти глушать зв'язок біля аеродрому в Саках — АТЕШ
16:25
Росія залучить Китай до будівництва порту та залізниці у Криму
14:35
З Москви до Донецька — у кювет: четверо пасажирів загинули в аварії
12:16
Рух спротиву «Жовта Стрічка» нагадав окупантам про Конституцію України: дві ключові статті на вулицях семи міст
10:32
Нічна аварія в Луганській області: понад три населені пункти без світла
09:54
Одна зміна лікарів та неможливість зробити дзвінок у «швидку»: як виживають у Сіверськодонецьку
19:56
Російські війська окупували три населені пункти на Донеччині
18:52
Новини окупації: фельдшери та акушери замінять терапевтів
12:22
Аксьонов їздить по Криму під прикриттям мобільного РЕБ
усі новини
10:24
Російські війська просунулися у Донецькій та Запорізькій областях – DeepState
10:23
Дніпропетровщина: РФ застосувала FPV-дрон по Нікополю: постраждали мирні жителі
09:57
Війська РФ обстріляли лікарню в Херсоні: поранені пацієнти та медсестри
09:56
ЗСУ продовжують бої на Луганщині: голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник збрехав про повне захоплення області
09:41
Гарячі напрямки фронту: Покровський, Лиманський та Новопавлівський — Генштаб ЗСУ
09:18
Щонайменше п'ять вибухів уночі прогриміло в Краматорську
09:10
Війська РФ за добу вдарили по кількох населених пунктах Донеччини: загинули дві людини, ще 10 – поранені
08:53
Удар по логістиці: у Слов'янську зруйновано поштовий термінал
08:37
Вночі у Дружківці пролунали вибухи: місто атакували дрони
08:27
Німеччина не виключає передачу Taurus Україні, але навчання поки що немає — Мерц
07:42
Пентагон призупинив постачання ракет і боєприпасів в Україну через брак запасів — Rolitico
23:07
Росія в червні окупувала найбільше української території в 2025 році – DeepState
22:13
Війська Росії обстріляли Новохатське у Донецькій області: є загибла і поранена
21:40
Росія завдала ракетного удару по Гуляйполю: загинув командир 110-ї бригади ЗСУ Сергій Захаревич та інші військові
20:40
Українські війська завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ на окупованій Донеччині
20:16
Путін та Макрон вперше з 2022 року провели телефонну розмову: що вони говорили про Україну
20:05
З'явилося відео Су-34, який зазнав аварії в Нижньогородській області
19:01
Росія може втратити свої боєздатні підрозділи у спробах прорватися на Дніпропетровщину – ЗСУ
18:20
У селі Покровського району невідомі жорстоко вбили боксера та його родину
18:10
Атака на військовий завод в Іжевську: по ньому вдарили дрони СБУ, відстань – понад 1300 кілометрів
усі новини
ВІДЕО
Німеччина не виключає передачу Taurus Україні, але навчання поки що немає — Мерц Німеччина не виключає передачу Taurus Україні, але навчання поки що немає — Мерц
02 липня, 08:27
Загиблий командир 110-ї механізованої бригади ЗСУ Сергій Захаревич. Фото: бригадний генерал ЗСУ Сергій Собко Росія завдала ракетного удару по Гуляйполю: загинув командир 110-ї бригади ЗСУ Сергій Захаревич та інші військові
01 липня, 21:40
Су-34 з випущеним шасі в небі над Нижньогородською областю. З'явилося відео Су-34, який зазнав аварії в Нижньогородській області
01 липня, 20:05
Удар по військовому заводу «Купол» в Іжевську. Фото: кадр із відео Атака на військовий завод в Іжевську: по ньому вдарили дрони СБУ, відстань – понад 1300 кілометрів
01 липня, 18:10
Атака на російський винищувач Су-30 в окупованому Криму Фото: кадр із відео Дрони ГУР уразили винищувач Су-30 та систему ППО «Панцир-С1» в окупованому Криму
01 липня, 17:18
Зруйнована будівля проектного інституту кольорових металів у Донецьку. Перші кадри після удару. Скрин відео: Exilenova_plus Удар по Донецьку: що окупанти переховували у будівлі колишнього інституту
01 липня, 14:45
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір