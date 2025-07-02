Німеччина не виключає передачу Taurus Україні, але навчання поки що немає — Мерц

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що передача Україні крилатих ракет Taurus залишається можливою, проте це питання поки що не узгоджене остаточно.



«Завжди було зрозуміло , що якщо ми передамо Україні Taurus, використовувати їх будуть не німецькі солдати, а українські», — сказав він в інтерв'ю німецькій телекомпанії Tagesschau у вівторок, 1 липня.



Канцлер підкреслив, що система Taurus є технічно складною, і для її експлуатації потрібна тривала підготовка українських військових.



«На навчання солдатів для роботи з цією системою потрібно як мінімум півроку. Ми ще не домовилися про це. Я обговорював це питання з президентом Зеленським», — пояснив він.



Мерц також заявив, що Німеччина більше не публічно оголошуватиме, яке саме озброєння передає Україні. Це, за його словами, необхідно для того, щоб не надавати Москві чіткої інформації про дії Заходу.



Водночас Мерц наголосив, що ФРН не буде втягнута у пряму участь у конфлікті.

«Німеччина не стане стороною війни», — підсумував він.

Нагадаємо, Пентагон тимчасово призупинив постачання низки зенітних ракет та інших високоточних боєприпасів до України. Рішення пов'язане зі стурбованістю зниженням власних арсеналів США.