Удар по логістиці: у Слов'янську зруйновано поштовий термінал

Близько 01:10 ночі, 2 липня, внаслідок атаки було знищено один з великих поштових терміналів на вул. Літературній у Слов'янську Донецької області. Складське приміщення повністю зруйноване, серйозні пошкодження зазнала будівля охорони.

Також зафіксовано влучання в районі вул. Торецько-Набережна. Пошкоджено не менше 12 вантажних автомобілів та один легковий. Про це повідомляє офіційний канал Нової пошти і Вадим Лях в соцмережі Facebook.



Ще один безпілотник потрапив на територію навчального центру. Як повідомляється, продовжуються роботи з ліквідації наслідків удару. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Нагадаємо, щонайменше два вибухи пролунали у Дружківці Донецької області у ніч проти 2 липня.