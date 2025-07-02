Війська РФ обстріляли лікарню в Херсоні: поранені пацієнти та медсестри

Наслідки російського обстрілу лікарні у Херсоні. Фото: ОВА

Пізно ввечері 1 липня російські війська обстріляли з артилерії лікарню в Херсоні, внаслідок чого постраждало вісім осіб. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін на своєму каналі в соцмережі в середу, 2 липня.

За його словами, обстріл росіяни здійснили близько 23:00. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю установи, постраждали 5 пацієнтів та 3 медсестри.

Зазначається, що 44-річну співробітницю лікарні госпіталізували з травмою, контузією та уламковим пораненням грудної клітки. Ще двоє, віком 54 і 44 роки, лікуються амбулаторно.

«У медустанові продовжують перебувати і четверо постраждалих пацієнтів — чоловіки 58 та 60 років, а також жінки 64 та 57 років. У них — вибухові травми, контузії та різні уламкові поранення. Ще одній 69-річній потерпілій надали допомогу, від госпіталізації вона відмовилася», — розповів Прокудін.

Нагадаємо, 1 липня російська армія обстріляла село Новохатське Волноваського району Донецької області. Внаслідок удару загинула одна людина, ще одна – поранена.